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Galatasaray'da başkan adayları belli oluyor! Fatih Terim...

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından gözler yen, seçime çevrildi. Sarı-kırmızılılarda adaylığını açıklayan ilk isim Metin Öztürk olurken, Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak, Ünal Aysal ve Fatih Terim'in de ismi adaylık için geçiyor. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

Galatasaray bir kez daha seçim sürecine girdi. 9 ay önce yapılan kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nu 41 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak Elmas'ın dönemi mali kongrede ibra edilmemesiyle birlikte sona erdi.

Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

Şimdi Galatasaray'da gözler başkan adaylarına çevrilirken önceki seçimde yarışan Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Öztürk, A Spor'a yaptığı açıklamada "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

Hamamcıoğlu'nun da bir kez daha seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal da yeniden gündemde... Tabii Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim de kulislerde konuşulan adaylar arasında...

Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

ALBAYRAK: KAÇMAM
Abdurrahim Albayrak yeniden yönetimde görev alabileceğini söyledi. Albayrak, "Benim Galatasaray'a borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam, Galatasaraysız yaşayamam. Hizmetten kaçmam" dedi.

Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

AYSAL'A BÜYÜK BASKI
Mevcut yönetim bu hafta içinde seçim kararını açıklayacak ve Galatasaray kongresi mayıs ayında sandık başına gidecek. Önceki seçimde 4 aday yarışmış ve bölünmüş bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bu kez ortak bir aday üzerinde uzlaşılması için çalışılacak ve Ünal Aysal'a tek aday olması konusunda baskı yapıldığı belirtiliyor.

Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

LİSTESİ HAZIR
Son yapılan seçimde başkanlık koltuğunu 41 oyla Burak Elmas'a kaptıran Eşref Hamamcıoğlu da yeni kongrenin favorilerinden... Şimdiden çalışmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'da aday enflasyonu! İşte o isimler...

TERİM BAŞKAN OLUR MU?
Seçimli kongre öncesinde 'Fatih Terim' faktörü çokça konuşulacak gibi görünüyor. Bu konu Terim'e yakınlığıyla bilinen Rezan Epözdemir'e soruldu. Terim'le etraflıca konuşmadıklarını belirten Epözdemir, "Hoca G.Saray tarihinin gelmiş geçmiş en büyük spor adamlarından biri. Galatasaray'ın her kademesinde görev yapabilecek yeteneklere sahiptir. Kendisi o değerlendirmeyi yapar ama nerede hizmet etmek isterse Galatasaraylılar ona her zaman kucak açar" dedi.

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