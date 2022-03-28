Galatasaray'da başkan adayları belli oluyor! Fatih Terim...

Galatasaray bir kez daha seçim sürecine girdi. 9 ay önce yapılan kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nu 41 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak Elmas'ın dönemi mali kongrede ibra edilmemesiyle birlikte sona erdi.
Şimdi Galatasaray'da gözler başkan adaylarına çevrilirken önceki seçimde yarışan Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Öztürk, A Spor'a yaptığı açıklamada "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım" ifadesini kullandı.
Hamamcıoğlu'nun da bir kez daha seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal da yeniden gündemde... Tabii Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim de kulislerde konuşulan adaylar arasında...