GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas: Kurtuluş mücadelesi veriyoruz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul üyelerine birlik beraberlik çağrısı yaptı. Dünkü genel kurulda konuşan Elmas, kulüpte 6 ay önce göreve geldiklerini hatırlatarak, "Bugün Galatasaray'ımız, yaklaşık faiziyle beraber 2.5 milyar lira borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta toparlanan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, ciddi anlamda disiplinle yönetilmesi gereken, hiçbir popüler kararı kaldıramayacak mali bir yapıya sahip" dedi. G.Saray Kulübünde 15 yıldır geciken bir kurumsallaşma hamlesi olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK

Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Onun için birlik ve beraberlik adına dönemimizde elimizden gelen her türlü çabayı ben ve arkadaşlarım sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulmadığını görüyorum. 'Bizim birleşmeye ihtiyacımız var.' diyenler bile bazen bu birleşmeye çok yara veren şeyler yapıyor. Sponsorlara 'Bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle.' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak, medyada konuşulmasını sağlayanlar var.

DEDİKODULARLA UĞRAŞAMAYIZ

BURAK Elmas, Galatasaray'da birlikte hareket etmeleri gereken önemli bir süreci yaşadıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Bu değerleri kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Galatasaray adına yapılacak her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikodu ile, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla uğraşmak istemiyoruz.

30 MİLYON DOLAR GELDİ

Yönetim kurulu olarak bütün mesailerini Galatasaray için harcadıklarını aktaran Elmas, "Üç sene için gelen bir yönetim olarak, söz verdiğimiz işlerin birçoğunu aynı anda harekete geçirdik. Sezon sezon karşılaştırdığınız zaman 10 milyon dolardan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon dolar ilave kaynak yaptık" dedi.

EMLAK KONUT İLE EL SIKIŞTIK

Burak Elmas, Florya'da hayata geçirmeye çalıştıkları projenin kulüp için çok önemli olduğunu belirterek imzayı attıklarını söyledi. Elmas, "Florya'da bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Ne mutlu geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması konusunda el sıkıştık. Hem Kemerburgaz'a taşınıp hem de Florya'da yapacağımız yeni projeyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz" dedi.

ELMAS'TAN SATIRBAŞLARI

* KEMERBURGAZ PROJESİ: Proje için imar ön onayımızı aldık. Milli Emlak'a başvurduk. Önümüzdeki ay bu sonuçlanacak ve tapumuzu zamanında alacağız.

* MECİDİYEKÖY'DEKI BİNA: Ciddi anlamda gelir getirecek bir kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşarak, burada onların bir yurt yapması için el sıkıştık.

* BAĞIŞ: Seçim öncesi bağışlayacağımı söylediğim; 1 milyon TL'yi kulübe ilettim. Amatör şubelerde kullanıldı.