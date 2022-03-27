Basına kapatıldı

Divan başkanlığına Metin Sinan Aslan'ın seçildiği toplantıda 2021 yılına ait Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerine ait ibra oylamasının kapalı yapılmasına karar verildi. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın basına açılması önergesi kabul edilmedi. KURULUN Galatasaray TV'den canlı yayınlanmasının da engellenmesi talebi oy çokluğuyla reddedildi. Başkan Elmas basının alınmamasını, "Toplantı GS TV'den yayınlanıyor. Biz geçmişte üyelerimizin açık oylamalardan sonra fişlendiğini gördüğümüz için bu kararı aldık. Üyelerimizin iradesinin sorgulanmaması için böyle bir karar aldık" diye savundu.