Haberler Galatasaray Galatasaray'da kritik kongre! Tamam mı devam mı?

Galatasaray'da kritik kongre! Tamam mı devam mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sonucu merakla beklenen mali kongresi için geri sayım sürüyor. Lütfi Kırdar'da saat 10.00'da başlayacak genel kurul öncesi Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi için kamuoyunda büyük bir baskı bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
Galatasaray'da kritik kongre! Tamam mı devam mı?

Galatasaray'ın sonucu merakla beklenen mali kongresi için geri sayım sürüyor. Lütfi Kırdar'da saat 10.00'da başlayacak genel kurul öncesi Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi için kamuoyunda büyük bir baskı bulunuyor. Çarşamba günü yapılan Divan Toplantısı'nda da Elmas eleştirilerin odağında yer alırken seçim öncesi verdiği sözlerini tutmamakla suçlandı.

Daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmemişti... Eğer Elmas da ibra edilmezse, 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre başkanlığa aday olamayacak. Ancak Polat ve Cengiz gibi Elmas da kararı mahkemeye taşıyabilir.

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini görenlerin ağzı açık kalıyor! Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin gerçekte bambaşka biri!
Geçtiğimiz ay evlenen Gökçe Bahadır'a reklam teklifleri yağıyor: İki imzadan 5 milyon TL'yi kaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor