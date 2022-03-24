GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Sayın Aktürkoğlu, önce Portekiz ve Cristiano Ronaldo, bu engelden sonra muhtemelen Avrupa şampiyonu İtalya. Türkiye'yi 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da görebilir miyiz?
CEVAP: Portekiz ve İtalya'ya karşı Dünya Kupası'na katılmanın sözde en zor yoluna sahibiz. Portekiz, Premier Lig süper yıldızlarıyla bireysel olarak dünyanın en iyi takımlarından biri. Ancak Sırbistan da bu güçlü takımı geride bırakmayı başardı. Son aylarda Stefan Kuntz altında gelişen ve gelişen genç, aç bir ekibimiz var. Korkmuyoruz ve son derece heyecanlıyız çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz.