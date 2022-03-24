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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yaptığı çıkış ile Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Milli Takım'dan Galatasaray'a kadar birçok konuya değinen yıldız futbolcu transfer sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 19:31
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Sayın Aktürkoğlu, önce Portekiz ve Cristiano Ronaldo, bu engelden sonra muhtemelen Avrupa şampiyonu İtalya. Türkiye'yi 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da görebilir miyiz?

CEVAP: Portekiz ve İtalya'ya karşı Dünya Kupası'na katılmanın sözde en zor yoluna sahibiz. Portekiz, Premier Lig süper yıldızlarıyla bireysel olarak dünyanın en iyi takımlarından biri. Ancak Sırbistan da bu güçlü takımı geride bırakmayı başardı. Son aylarda Stefan Kuntz altında gelişen ve gelişen genç, aç bir ekibimiz var. Korkmuyoruz ve son derece heyecanlıyız çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Portekiz'in zayıf yönleri neler?

CEVAP: Her takımın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Oyun ayrıntılara bağlı olacak, ancak bunları henüz açıklamak istemiyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Stefan Kuntz iyimser yaklaşımıyla tanınır. Bu cesareti size ve ekibe nasıl aktarıyor?

CEVAP: Her antrenmanda ve her toplantıda koç bize yeteneklerimize ve niteliklerimize inanmamız gerektiği hissini veriyor. Buna hata yapmak da dahildir. Herkesin diğerinin hatalarını düzeltmeye istekli olması önemlidir. Kısa sürede büyük bir iyimserlik ve takım ruhunu yaymayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Kuntz'u farklı kılan neler var?

CEVAP: O ve ekibi çok saygılı, açık ve herkesle eşit düzeyde. Aynı zamanda futbol fikrini takıma net bir şekilde ve takımdan kimseyi ihmal etmeden aktarmayı başarıyorlar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Takımınızda birdenbire umut ışığı olmakla nasıl başa çıkıyorsunuz?

CEVAP: Elbette taraftarlarımızın benden beklentilerinin arttığını hissedebiliyorum ama bu benim için baskı değil, daha çok bir motivasyon. Bunun dışında ancak ekip olarak başarılı olabiliriz. Takımda çok kaliteli oyuncular var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Eski teknik direktörünüz Fatih Terim bile sizi "Türk futbolunun en büyük mücevheri" olarak nitelendirdi. Bu senin için bir sevinç mi yoksa bir yük mü?

CEVAP: Fatih Terim'in Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca beni cesaretlendirdiği ve zorladığı için çok mutlu ve minnettarım, o olmasaydı bu gelişme olmazdı. Bu sözler beni gururlandırıyor ve aynı zamanda daha da iyi olmaya teşvik ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Hakan Çalhanoğlu sizin ve Türkiye'nin oyunu için ne kadar önemli?

CEVAP: Hakan, saha içinde ve dışında takımımız için çok önemli bir oyuncu. Üstün futbol özelliklerinin yanı sıra Avrupa'nın en iyi liglerinde ve Avrupa kupalarında kazandığı tecrübeyle de takıma yardımcı oluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Franck Ribery ile karşılaştırılıyorsunuz. Beğendiğiniz bir oyuncu mu yoksa başka bir idolünüz var mı?

CEVAP: Franck Ribery gibi birinci sınıf bir oyuncuyla karşılaştırılmak elbette büyük bir onur ama dürüst olmak gerekirse hiçbir zaman bir rol modelim olmadı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi izlemekten her zaman zevk almışımdır. İkisi son on yılın en iyi futbolcuları ve ben dahil birçok oyuncuyu etkiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Galatasaray ve milli takımdaki yükselişin Alman Bundesliga'da da dikkatlerden kaçmadı. Kim ilgileniyor, yaz aylarında Bundesliga'ya mı yoksa büyük bir lige mi geçmek istersin?

CEVAP: Almanya'da iyi ve hızlı futbol oynanır, bu nedenle Bundesliga her zaman iyi bir adrestir. Şu anda potansiyel alıcılarla ilgilenmiyorum. Odak noktam sahada. Ayrıca yakın zamanda Galatasaray'daki sözleşmemi yeniledim ve kulübün dönüşümünde büyük rol oynamak istiyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Yani sözleşmeyi kesinlikle 2026'ya kadar yerine getirmek mi istiyorsunuz?

CEVAP: Genelde bunları yerine getirmek için sözleşmeler yapmalısınız ama hayatta ve özellikle futbolda gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum ve orada teknik direktör Domenec Torrent altında gelişmek için iyi fırsatlar görüyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer açıklaması!

SORU: Galatasaray ligde neden bu kadar düşük performans gösterdi? Bu performans sizin için ne kadar sinir bozucu ve bu hayal kırıklığı size erken bir hamleyi düşündürmüyor mu?

CEVAP: Dediğim gibi, kulüp şu anda geçiş sürecinde. Yazın tecrübeli oyunculardan vazgeçildi ve birçok genç oyuncuyla sözleşme imzalandı. Bu yüzden kolay bir sezon olmayacağını biliyorduk. Mevcut durum herkes için hayal kırıklığı yaratıyor ama aynı zamanda çıktığımız yolda ilerlemek, daha iyi olmak ve Galatasaray'ı ait olduğu yere geri getirmek için motivasyon kaynağı.

Fatih Burak Yıldırım / aspor.com.tr

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