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Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da genel kurul geldi çattı. Çok kritik bir haftaya giren sarı-kırmızılılarda tüm gözler cumartesi günü düzenlenecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi. Başkan Elmas'ın mali açıdan ibra edilip, idari açıdan ise ibrasızlık kararı çıkacağı belirtiliyor. Eğer böyle bir senaryo yaşanırsa Galatasaray'da erken seçim heyecanı yaşanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birisini geçiren Galatasaray çok kritik bir haftaya girdi... Sarı-Kırmızılılar'da tüm gözler cumartesi günü düzenlenecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi.

Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

Bu sezon yaşanan başarısızlık, TFF ile ilişkiler ve Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi belli olacak.

Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

İBRA OLMASI ÇOK ZOR

Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor.

Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

Camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan idari olarak ibrasızlık kararının çıkmasını beklediği öğrenildi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray erken seçime gitmek zorunda kalacak.

Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre ise Başkan Elmas olası bir ibrasızlıkla karşılaşmamak için genel kurul öncesi erken seçim kararını açıklayacak.

Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

Genel kurula katılacak olan üyelerin Elmas ve mevcut yönetimi hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

TERİM GELECEK Mİ?

Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı ve yaşananlarla ilgili ilk kez konuşacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart'taki Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.

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