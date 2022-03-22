Galatasaray'da kılıçlar çekiliyor! Gözler genel kurulda

TERİM GELECEK Mİ?

Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı ve yaşananlarla ilgili ilk kez konuşacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart'taki Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.