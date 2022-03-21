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Son dakika spor haberleri: Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi Sofiane Feghouli hakkında konuştu!

Son dakika spor haberleri... Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynadığı rövanş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sofiane Feghouli'nin, perşembe günü Kamerun'la oynayacakları kritik maçta sahada olacağını söyledi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:13
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi Sofiane Feghouli hakkında konuştu!

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Cezayir'in Kamerun'la oynayacağı 2022 Dünya Kupası elemeleri maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile ilgili de konuştu.

Belmadi, yıldız isim hakkında, "Feghouli, Afrika Kupası'ndan bu yana çok fazla oynamadı. Beşiktaş'la oynadıkları karşılaşmada da ilk yarıda çıkmak zorunda kaldı. Bir kas rahatsızlığı vardı bu yüzden de Barcelona ile oynanan rövanş mücadelesinde forma giyemedi. Ancak cuma günü sahada olacak" ifadelerini kullandı.

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