GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Marca, "Galatasaray'ın 7 numarası maçın yıldızıydı. İki harika golle Beşiktaş derbisine de damga vurdu. Galatasaray'ın Barcelona karşısında en büyük kozu ve kuşkusuz Barcelona için büyük tehdit" yorumu yaptı.

BUNLAR GÜZEL ŞEYLER

Kerem, Olimpik Lyon'un gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun kendisini izlemeye gelmesiyle ilgili, "Bunlar güzel şeyler ama ben sahadaki futboluma odaklanıyorum" dedi.