GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Galatasaray'da tam anlamıyla Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor. 2 Eylül 2020 tarihinde 24 Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan genç futbolcu, her geçen gün devleşmeye devam ediyor. Kerem, Barcelona karşısında oynadığı etkili futbolun ardından Beşiktaş derbisinde de yıldızlaştı.
Birisi kafayla iki müthiş gol atan sarı-kırmızılı futbolcu, büyüleyici performansıyla Avrupa takımlarını da peşine taktı. Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği yıldız oyuncuyu, Lyon'un Scout Şefi Bruno Cheyrou, Beşiktaş karşısında tribünden izledi. "Kerem çok yetenekli bir oyuncu" diyen Cheyrou'nun Lyon'a, alınması yönünde rapor vereceği öğrenildi.
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Geçtiğimiz aralık ayında Kerem'in maaşına zam yapan Galatasaray sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzatmıştı. Başarılı futbolcuyu şimdilik göndermeye niyeti olmayan sarı-kırmızılıların ancak 20 milyon euro üzerinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği belirtiliyor.