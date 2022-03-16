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GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Spor haberi... Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı her maç çıtayı yükselten 23 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu, attığı 2 golle Beşiktaş derbisine de damga vurdu. Lyon Scout Şefi'nin hayran kaldığı Kerem Aktürkoğlu takımına yaptığı büyük katkının yanı sıra fiyatını da katladı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Galatasaray'da tam anlamıyla Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor. 2 Eylül 2020 tarihinde 24 Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan genç futbolcu, her geçen gün devleşmeye devam ediyor. Kerem, Barcelona karşısında oynadığı etkili futbolun ardından Beşiktaş derbisinde de yıldızlaştı.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Birisi kafayla iki müthiş gol atan sarı-kırmızılı futbolcu, büyüleyici performansıyla Avrupa takımlarını da peşine taktı. Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği yıldız oyuncuyu, Lyon'un Scout Şefi Bruno Cheyrou, Beşiktaş karşısında tribünden izledi. "Kerem çok yetenekli bir oyuncu" diyen Cheyrou'nun Lyon'a, alınması yönünde rapor vereceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

ŞİMDİLİK 'EN PAHALISI' BADOU NDIAYE
Geçtiğimiz aralık ayında Kerem'in maaşına zam yapan Galatasaray sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzatmıştı. Başarılı futbolcuyu şimdilik göndermeye niyeti olmayan sarı-kırmızılıların ancak 20 milyon euro üzerinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Kerem'in olası transferinde kasaya girecek olan en az 20 milyon euro, Galatasaray'ın bugüne kadar aldığı 'en yüksek bonservis bedeli' olarak tarihe geçecek.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

16 milyon euro'ya Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Cimbom'un gönderdiği en pahalı oyuncu olmuştu. Yerli isimler arasında ise rekor 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'da bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

İSPANYA'DA GÜNDEMDE
Barcelona maçı sonrası İspanyol basınının, "Kim bu Aktürkoğlu?" diye manşet attığı Kerem, Beşiktaş derbisinin ardından da gündeme oturdu.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

Marca, "Galatasaray'ın 7 numarası maçın yıldızıydı. İki harika golle Beşiktaş derbisine de damga vurdu. Galatasaray'ın Barcelona karşısında en büyük kozu ve kuşkusuz Barcelona için büyük tehdit" yorumu yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

BUNLAR GÜZEL ŞEYLER
Kerem, Olimpik Lyon'un gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun kendisini izlemeye gelmesiyle ilgili, "Bunlar güzel şeyler ama ben sahadaki futboluma odaklanıyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Fiyatını ikiye katladı! Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor

KEREM ÇOK MÜTEVAZI
Derbi sonrası Kerem'i omzuna alan Torrent bu hareketiyle ilgili, "Ben sakin insanım. Duygusallaşabiliyorum bazen. Kerem çok mütevazi bir oyuncu" diye konuştu.

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