GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

Malum bu günlerde dört bir yanımız kar örtüsüne büründü. Kar yağdığı zaman altlardan kendini göstermeye başlayan ilk çiçekler kardelenlerdir. Bu nedenle Kardelen baharda açan ilk çiçek olarak kabul edilir.
Galatasaray'ın, Barcelona'dan 0-0'lık beraberlikle dönmesi kaotik, başarısız, umutsuz futbolumuzun kara kışında ortaya çıkıveren kardelen çiçeği gibi bir bahar umudu yeşertti içimizde.
Galatasaray, Avrupa Ligi grubunun neredeyse tamamında uyguladığı topu rakibe bırakıp, geride kalabalık bir blok oluşturan ve karşı tehdit yaratan geçiş oyunu stratejisiyle Barcelona'ya direnmeyi başardı.