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GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, sergilenen mücadeleci futbol alkış topladı. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin ise o futbolcunun performansına dikkat çekti. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:02
GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

Malum bu günlerde dört bir yanımız kar örtüsüne büründü. Kar yağdığı zaman altlardan kendini göstermeye başlayan ilk çiçekler kardelenlerdir. Bu nedenle Kardelen baharda açan ilk çiçek olarak kabul edilir.

GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

Galatasaray'ın, Barcelona'dan 0-0'lık beraberlikle dönmesi kaotik, başarısız, umutsuz futbolumuzun kara kışında ortaya çıkıveren kardelen çiçeği gibi bir bahar umudu yeşertti içimizde.

GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

Galatasaray, Avrupa Ligi grubunun neredeyse tamamında uyguladığı topu rakibe bırakıp, geride kalabalık bir blok oluşturan ve karşı tehdit yaratan geçiş oyunu stratejisiyle Barcelona'ya direnmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

"Ben seneye bu Barcelona kadrosuna girerim" mesajı veren Pena'nın performansı da sarı-Kırmızılılar için harika bir katkı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

İstanbul'da işimiz en az Barcelona'daki kadar zor olacaktır.

GALATASARAY HABERLERİ - O ismin mesajını açıkladı! “Barcelona kadrosuna girerim”

Ama 50 bin taraftarın itici gücünü düşündükçe insanın içini bahar misali bir umut kıpırtısı kaplıyor. Bir de Pena kadar ayağı düzgün orta saha oyuncuları olabilse keşke!

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