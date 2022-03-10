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Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda Barcelona'ya konuk oluyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz grup maçlarında gösterdiği performans ile turnuvanın iddialı takımlarından birisi olarak gösteriliyor. Camp Nou'da oynanacak dev mücadele öncesi Dani Alves'ten Galatasaray açıklaması geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 12:00
Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

Temsilcimiz Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

Bu maç öncesinde Katalan ekibinde kadroda yer alamayan Dani Alves, TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'ya çok özel açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

Brezilyalı bek, Galatasaray'ın Süper Lig 'deki durumun değil UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın önemli olduğunu söyledi.

Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

İŞTE DANI ALVES'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray'ı biliyorum ve tanıyorum. Orada tanığımız bazı isimler var (gülerek).

Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

Heyecanlı ve tutkulu bir maç olması muhtemel. Galatasaray'ın içine bulunduğu durumla çok ilgilenmiyoruz.

Barcelona'nın yıldızı Dani Alves'ten Galatasaray sözleri!

Avrupa maçları lokal ligler performansından bağımsız oynanır.

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