GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçında oynayacak mı? Domenec Torrent'ten Arda Turan kararı

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.
İDMANLARA ÇIKIYOR
Tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre; fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.
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