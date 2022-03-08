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GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçında oynayacak mı? Domenec Torrent'ten Arda Turan kararı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. İlk maçı Camp Nou'da oynayacak sarı-kırmızılılarda hazırlıklar sürüyor. 2 sezon Katalan ekibinin formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu Arda Turan'ın fizik durumunu yetersiz bulan Domenec Torrent flaş bir karar aldı. İspanyol çalıştırıcı, deneyimli oyuncuyu kafileye dahil etmeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçında oynayacak mı? Domenec Torrent'ten Arda Turan kararı

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçında oynayacak mı? Domenec Torrent'ten Arda Turan kararı

İDMANLARA ÇIKIYOR

Tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçında oynayacak mı? Domenec Torrent'ten Arda Turan kararı

Sabah'ın haberine göre; fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.

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