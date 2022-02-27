Galatasaray Rizespor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Rizespor, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - RİZESPOR 11'LER

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Mostafa

RİZESPOR: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo

42. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray Süper Lig'de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kaldı.