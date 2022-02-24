Galatasaray yolunda

Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle rahat nefes alan Galatasaray, transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Diagne ve Mohamed'in ayrılma ihtimali nedeniyle golcü transferi de gündemde yer alırken Vincent Janssen de listeye dahil oldu.
SüperLig'de Göztepe galibiyetiyle rahat nefes alan Galatasaray, transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Diagne ve Mohamed'in ayrılma ihtimali nedeniyle golcü transferi de gündemde yer alırken Vincent Janssen de listeye dahil oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı, Monterrey'de aradığını bulamadı. Takımıyla zor bir sezon geçiren golcü oyuncunun performansı da taraftarları memnun etmedi. Meksika basınına yansıyan haberde; "Monterrey taraftarları tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri Janssen ve 27 yaşındaki futbolcu Meksika futbolundan kaçmak için bir kaçış yolu bulmuş gibi görünüyor. Yeni adresi Galatasaray' olacak" ifadesi kullanıldı. 18 takımlı ligde 14. sırada bulunan Monterrey taraftarlarının kulübün tesislerini basmasının da golcü oyuncunun ayrılık kararı almasında etkili olduğu belirtiliyor.