Yasin Öztekin'den flaş Felipe Melo sözleri!

Hagi mi Alex mi sorusuna da içtenlikle cevap veren Öztekin, "Alex De Souza'ya karşı oynadım. Çok değişik bir oyuncuydu. Sahada sakin duruyor ama yaptıkları işler bence muhteşemdi. Alex'in verdiği paslar, oyun stili ve anlayışı üst düzeydi. Gheorghe Hagi'yi ise Almanya'da küçükken televizyondan izleme şansı buldum. O dönem Galatasaray , Avrupa'da mücadele ediyordu. O zaman da şutlarını çok beğeniyordum. 2'si de Türkiye 'ye gelmiş en iyi yabancı oyunculardan. 2'si arasında seçim yapmak istemiyorum. Çünkü ikisi de Türkiye'ye damga vurmuş oyuncular" açıklamasında bulundu.

Kendisini en çok zorlayan savunma oyuncuları sorusuna özgüvenli bir cevap veren Yasin Öztekin , "Beni zorlayan birkaç defans oyuncusu vardı. Çekindiğim değil de zorlandığım, ikili mücadelede iyi olanlar vardı. Beni zorlamaları değil de benim hazır olmamam bence zorluyordu. O yüzden hazır olduğumda kim olursa maça iyi konsantre olursam yüzde 95 bir sıkıntı yaşamıyorum. İsim vereceksek Gökhan Gönül ileri çok çıkıyordu. Çok ofansifti. 'Ben mi çıkayım onu mu tutayım' diye düşünüyordum. Göztepe'de Gassama'nın da 2'li mücadelesi çok iyiydi. Tüm rakip oyunculara saygı duyuyorum. Hepsiyle de güzel güzel anılar biriktirdik" dedi.

Yakında 35. yaşına girecek olan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin, en şık ve en kötü giyinen futbolcular sorusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"En şık giyinen çok kişi var. Kötü giyinen de çok kişi var. Futbolcular genelde spor giyiniyor. Ben de spor giyiniyorum. İdmandan eve gidiyorum. Şık ve kötü giyinenler var ama isim vermek istemiyorum."