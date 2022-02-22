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GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler! "Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti"

Spor haberi... Son oynanan Göztepe maçında kadroda kendisine yer bulamayan ve yaptığı Terim paylaşımıyla gündeme gelen Arda Turan için, Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi. Çakar yazısında tecrübeli oyuncunun futbol kariyerinin bittiğini söyledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 12:05
GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler! "Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti"

Galatasaray'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve sonrasında Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle konuşulan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler! "Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti"

Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler! "Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti"

Arda Turan ile ilgili konuşan Ahmet Çakar, "Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Temmuz ayında falan Kırkıpınar'da oynayabilir! Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur." ifadelerini kullandı.

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