Sensibile'den Galatasaray'a çifte transfer bombası! Matias Vecino ve Patrick Gil bedava gelecek

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu önceki yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" demişti. Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, görüşme yapılan iki isim ortaya çıktı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu önceki yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" demişti. Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, görüşme yapılan iki isim ortaya çıktı.
İŞTE ARANAN 8 NUMARA
Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlere yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'in 8 numarası Matias Vecino'nun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.
BİR DİĞER ADAY PATRIC
Uruguaylı yıldızın Inter'le yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor... Sensibile'nin temas kurduğu ikinci isim Lazio'da oynayan Patric Gil... Galatasaray'ın İspanyol stoperin menajeriyle de görüştüğü belirlendi.