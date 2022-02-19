Sensibile'den Galatasaray'a çifte transfer bombası! Matias Vecino ve Patrick Gil bedava gelecek

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu önceki yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" demişti. Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, görüşme yapılan iki isim ortaya çıktı.

