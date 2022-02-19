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Sensibile'den Galatasaray'a çifte transfer bombası! Matias Vecino ve Patrick Gil bedava gelecek

Galatasaray'da son dakika transer haberi... Sportif Direktörü Sensibile ile transferde yeni bir döneme giren Galatasaray'da, ilk çilekler geliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlere yönelen Galatasaray, Inter'in Uruguaylı 8 numarası Matias Vecino ve Lazio'nun İspanyol stoperi Patric Gil için atağa kalktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Sensibile'den Galatasaray'a çifte bedava transfer! Matias Vecino ve Patrick Gil...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu önceki yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" demişti. Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, görüşme yapılan iki isim ortaya çıktı.

Sensibile'den Galatasaray'a çifte bedava transfer! Matias Vecino ve Patrick Gil...

İŞTE ARANAN 8 NUMARA
Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlere yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'in 8 numarası Matias Vecino'nun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

Sensibile'den Galatasaray'a çifte bedava transfer! Matias Vecino ve Patrick Gil...

BİR DİĞER ADAY PATRIC
Uruguaylı yıldızın Inter'le yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor... Sensibile'nin temas kurduğu ikinci isim Lazio'da oynayan Patric Gil... Galatasaray'ın İspanyol stoperin menajeriyle de görüştüğü belirlendi.

Sensibile'den Galatasaray'a çifte bedava transfer! Matias Vecino ve Patrick Gil...

TORRENT ONUNLA ÇALIŞTI
Barcelona altyapısıda 6 yıl forma giyen Patric, Domenec Torrent'in daha önce çalıştığı bir isim. İspanyol stoper ayrıca, Sensibile'nin daha önce görev yaptığı P&P menajerlik şirketine bağlı bir futbolcu. Galatasaray'ın özellikle Vecino'ya sezon bitmeden imza attırmak istediği öğrenildi.

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