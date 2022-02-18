GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi.
Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmede konuşulanları anlattı.
"G.SARAY BENİ ARADI"
Yuri Gorshkov, kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğinden bahsederken, "Galatasaray'dan beri aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.
PİYASA DEĞERİ...
22 yaşındaki Yuri Gorshkov'un 2023 yılının haziran ayına kadar Samara Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro.
Bu sezon 19 maçta forma giyen genç sol bek, 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncu sol açık ve ön liberoda da oynayabiliyor.