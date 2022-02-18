Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi. Gorshkov, Galatasaray ile olan görüşmeyi doğrularken flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:38 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:57
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmede konuşulanları anlattı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

"G.SARAY BENİ ARADI"

Yuri Gorshkov, kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğinden bahsederken, "Galatasaray'dan beri aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

PİYASA DEĞERİ...

22 yaşındaki Yuri Gorshkov'un 2023 yılının haziran ayına kadar Samara Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yuri Gorshkov bombası! Oyuncu görüşmeyi duyurdu (GS spor haberi)

Bu sezon 19 maçta forma giyen genç sol bek, 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncu sol açık ve ön liberoda da oynayabiliyor.

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