GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu yarışı! 4 talip birden

HER MAÇI İZLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nu Fransa'dan Lyon ve Marsilya, İngiltere'den ise Brentford ve Brighton istiyor. Bu 4 takım, 23 yaşındaki futbolcunun tüm maçlarına scout yolluyor. Brentford'un Galatasaray'a kiraladığı Halil Dervişoğlu'na da Kerem'i sorduğu öğrenildi.