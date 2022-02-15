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GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu yarışı! 4 talip birden

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Yakından takip edilen 23 yaşındaki futbolcu için 4 kulüp sıraya girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Kerem için minimum 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. İşte o takımlar ve transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu yarışı! 4 talip birden

Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Her Galatasaraylının unutmak istediği sezonda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 3 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu yarışı! 4 talip birden

Cimbom'daki performansını Milli Takım'a da taşıyan Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Özellikle Fransız ve İngiliz ekipleri genç futbolcunun peşinde.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu yarışı! 4 talip birden

2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem için sarı-kırmızılı yönetim minimum bonservis beklentisini 20 milyon euro olarak açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu yarışı! 4 talip birden

HER MAÇI İZLENİYOR
Kerem Aktürkoğlu'nu Fransa'dan Lyon ve Marsilya, İngiltere'den ise Brentford ve Brighton istiyor. Bu 4 takım, 23 yaşındaki futbolcunun tüm maçlarına scout yolluyor. Brentford'un Galatasaray'a kiraladığı Halil Dervişoğlu'na da Kerem'i sorduğu öğrenildi.

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