SPOR HABERİ - Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'ya şok! Hükmen mağlubiyeti isteniyor

Aksi durumunda bizim maç programımız daha da sıkışacak. Otobüs kiraladık, iki gün otel masrafı harcadık. Bizim bu deplasman maliyetimiz 50 bin TL'ye çıkacak. Bu maç başka şehirde oynanacaksa bunun kararının bugün alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

"NİĞDE ANADOLU FK'NIN HÜKMEN MAĞLUP OLMASINI İSTİYORUZ"

Niğde Anadolu FK'nın üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeyen saha zemininin tarlaya dönüştüğünü ifade eden Alper Aslan, "Niğde Anadolu FK'nın hükmen mağlup olmasını talep ediyoruz. Çünkü üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek bu haldeki stadyumda maç oynanmasını istiyorlar. Şehirde başka stat yok. En yakın yer Nevşehir.