SPOR HABERİ - Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'ya şok! Hükmen mağlubiyeti isteniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Adıyaman FK, stadın zeminini görünce tam anlamıyla isyan etti. Aynı zamanda Galatasaray'ın pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği ifade edilirken, ev sahibi ekibin hükmen mağlup olması için federasyona başvuruda bulunuldu.
ASLAN: "SÜRECİN DOĞRU İLERLEMESİNİ İSTİYORUZ"
Saha zeminini gördükten sonra tam anlamıyla şok yaşadıklarını ve futbolcuların sağlığı nedeniyle takımı sahaya sürmek istemediklerini ifade eden Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Federasyona başvurumuzu avukatımız aracılığıyla yaptık.
Maçın ertelenmesini değil sürecin doğru ilerlemesini istiyoruz. Stat patates tarlasına dönmüş. Sezon sonuna kadar burada maç oynanmaz. Biz 7 saatlik otobüs yolculuğuyla geldik. 5 gün sonra yine Ankara'ya maça gideceğiz. Ankara'da Etimesgut maçını oynadıktan sonra yine 3 gün sonra maça çıkacağız. Bu maçın ertelenmesini istemiyoruz.