Galatasaray Kayserispor maçı öncesi Domenec Torrent'ten Gomis açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bafetimbi Gomis tercihiyle ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, antrenmanlarda hazır gördüğü için ilk 11'de yer verme kararı aldığını söyledi.



İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

Maça iyi hazırlandık, zamanımız vardı. Gomis, Babel ve Feghouli ile antrenmanlara çıktık. Hazır olduklarını düşündüğümüz için de maça çıkmaları gerektiğini düşünüyorum.

Emre Kılınç ve Arda Turan, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroda yoklar. İki kötü gün geçirdiler.

Pulgar, yabancı sınırından dolayı kulübede. Emre Kılınç oynayabilecek olsaydı, Pulgar ilk 11'de olurdu.