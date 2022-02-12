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Galatasaray Kayserispor maçı öncesi Domenec Torrent'ten Gomis açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Gomis ile ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Gomis, Babel ve Feghouli ile antrenmanlara çıktık. Hazır olduklarını düşündüğümüz için de maça çıkmaları gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:06
Galatasaray Kayserispor maçı öncesi Domenec Torrent'ten Gomis açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bafetimbi Gomis tercihiyle ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, antrenmanlarda hazır gördüğü için ilk 11'de yer verme kararı aldığını söyledi.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

Maça iyi hazırlandık, zamanımız vardı. Gomis, Babel ve Feghouli ile antrenmanlara çıktık. Hazır olduklarını düşündüğümüz için de maça çıkmaları gerektiğini düşünüyorum.

Emre Kılınç ve Arda Turan, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroda yoklar. İki kötü gün geçirdiler.

Pulgar, yabancı sınırından dolayı kulübede. Emre Kılınç oynayabilecek olsaydı, Pulgar ilk 11'de olurdu.

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