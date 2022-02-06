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Galatasaraylı futbolcularla ilgili skandal iddia!

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray skandal bir iddia ile yıkıldı. İddiaya göre Arda, Taylan, ve Van Aanholt’un Antalya’da kumar oynadı, nargile içip alem yaptı. Galatasaray yönetimi ise bu iddiaları sert bir dile yalanladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Galatasaraylı futbolcularla ilgili skandal iddia!

Süper Lig'de ilk 23 haftada topladığı 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Galatasaray'da şok bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre; sarı- Kırmızılılar'ın Antalya kampında bazı futbolcuların nargile ve alkol kullandığı, kumar oynadığı öne sürüldü. Bu futbolcuların Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Barış Alper, Marcao ve Van Aanholt olduğu iddia edildi. Bu iddialara Galatasaray taraftarı ateş püskürdü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan, "Resmen düşme hattındayız... Takım ne halde futbolcular keyif peşinde! Koskoca Galatasaray ne hale düştü... Bu yönetimle daha ne hallere düşeceğiz! Kabus sezon bir an önce bitsin. Daha başımıza neler gelecek. Yaşananlara inanmak istemiyorum" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyayı çalkalayan bu iddia sonrası, Galatasaray'dan jest açıklama geldi. Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

GALATASARAY SAHİPSİZ!

Kırmızı, "Galatasaray futbol takımının oyuncularının Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır. Galatasaray, Avrupa kupası ve lig maratonunda maçlarına konsantre olmuş, kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır" dedi. G.Saray'ın kamp yaptığı Antalya'da takımın başında hiçbir sorumlunun olmaması dikkat çekti

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