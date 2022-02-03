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Galatasaray Nef yeni transferini açıkladı! Maurice Ndour...

Spor haberi... Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 16:27
Galatasaray Nef yeni transferini açıkladı! Maurice Ndour...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı. Maurice Ndour, kulüp kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi.

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