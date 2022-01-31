GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Erick Pulgar iddiası

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha Erick Pulgar, Cimbom'a çok yakın. Sky Sport Italia'nın haberine göre, Galatasaray ve Marsilya, Pulgar'ın transferi için Fiorentina ile görüştü. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Pulgar'ın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenildi. Torrent'in onay verdiği 28 yaşındaki Şilili oyuncu için bir kaç gündür görüşmeler gizli yürütülüyordu. Ön libeorada oynayan Pulgar ikna edildi, Fiorentina ile anlaşma sağlanırsa futbolcu yarın İstanbul'a gelecek.