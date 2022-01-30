Düğmeye basıldı!

Galatasaray kaostan bir türlü çıkamıyor. Süper Lig'e Fatih Terim'le başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekibi İspanyol çalıştırıcı da kurtaramadı. Ligde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan Cimbom, NEF Stadı'nda oynanan hazırlık maçında da zayıf rakibi Tuzlaspor'a 6-2 yenilerek bir kez daha şok etti. Bu durum camia ve taraftarları daha da korkuturken eleştirilerin odağında yer alan başkan Burak Elmas yönetimi 'Acil eylem planını' devreye soktu. Transfer görüşmelerini hızlandıran Elmas, 4 oyuncunun transferinde sona geldi.



VARAN 1) BÜRKİ OLMADI İNAKİ YOLDA

İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün biletini kesen G.Saray'ın yılan hikayesine dönen kaleci transferi dün mutlu sonla bitti. Roman Bürki için cuma sabahı girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kulüp, Dortmund ve 31 yaşındaki İsviçreli kalecisi anlaşmayı son anda bozunca B Planı'nı devreye soktu. Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona'yı çalıştıran eski talebesi Xavi ile iletişime geçti. Barcelona B Takımı'nın kalesini koruyan İnaki Pena, 4 aylığına Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar kiralama ücreti ödemeyecek ancak sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulmayacak ve 22 yaşındaki İspanyol kaleci sezon sonunda Barcelona'ya geri dönecek. Bu akşam İstanbul'da olması beklenen Pena, maç eksiği olmadığı için salı günü Antalya kampıma götürlecek ve Alanyasppr deplasmanında sahada olacak ve Muslera dönene kadar kaleyi koruyacak.

VARAN 2) SIRA GOMIS VE GEDSON'DA

Bürki'yi kadrosuna katan Galatasaray'da şimdi gözler Gedson Fernandes ve Bafetimbi Gomis'te... İki oyuncu da sarı-kırmızılı formayı giymeye dünden razı... Benfica, genç yıldızı 1.5 yıllığına Galatasaray'a göndermeyi kabul etti. Ancak 8.5 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu talebinde bulunması imzaları geciktiriyor. Şu an boşta olan Gomis'e ise 1.5 yıl için 2.25 milyon euro teklif edildi ve bu fiyatın üzerine çıkılamayacağı bildirildi. İki oyuncuyla bu hafta içinde anlaşılması ve imzaların atılması bekleniyor.

Galatasaray'da oynamak istediğini yaptığı paylaşımlarla net bir şekilde ortaya koyan Fernandes, Galatasaray'dan 1.5 yıl için toplam 1.8 milyon euro alacak.

Attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımın 2017- 18 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun mimarı olan Bafetimbi Gomis'i taraftarlar dört gözle bekliyor.

VARAN 3) BORDEAUX İLE YARIŞIYOR

Taylan ve Berkan'ın performansından memnun olmayan ve uzun süredir defansif orta saha arayan Galatasaray, Josuha Guilavogui'nin üzerinde yoğunlaştı. 31 yaşındaki Fransız ön liberonun, Gedson'un aksine kiralık olarak değil bonservisiyle alınması gündemde... Görüşmeler olumlu ilerlerken Bordeaux'un devreye girmesi sıkıntı yarattı. Galatasaray'ın fiyat artırıp transferi bitireceği belirtiliyor. Yine anlaşma sağlanamazsa Roma'da forma giyen Diawara masada olan diğer isim...

Saint-Etienne altyapısında yetişen Guilavogui, A. Madrid ve Wolfsburg formaları giydi. 31 yaşındaki Fransız, 366 maçta 20 gol, 13 asist üretti.

VARAN 4) DIAGNE İKİNCİ YARIDA YOK

Yeni transferlerini 2 Şubat'a kadar Avrupa Ligi listesine ekleyecek olan Galatasaray'da ayrılıklar da kapıda... Assunçao ve Yedlin'in ardından Luyindama kiralık gönderilecek. En az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtilen Diagne'nin de lisansının askıya alınması gündemde. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kaybeden Torrent, yeni transferlerine göre kadrosunu değiştirecek. Kaleyi Bürki'ye teslim edecek İspanyol teknik adam, orta saha merkezini Guilavogui-Gedson ikilisiyle oluşturacak, Halil'i 10 numaraya çekip gol sorununu Gomis'le çözecek.