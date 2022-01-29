Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattına yakın bir sıralamada bitiren Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın kiralamaya çalıştığı Orel Mangala için Olympique Lyon'un da devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:56
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da, ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aslan'ın hedeflerinden biri de Orel Mangala...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağlamak için uğraş verdiği Stutgart'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. Fransız basınından Foot Mercato, oyuncuyla Olympique Lyon'un da ilgilendiğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

Haberde orta sahada joker olarak kullanılabilen Mangala için Stutgart'ın 20 milyon euro'ya yakın bir bedel talep ettiği vurgulanırken bu rakamın Lyon için de oldukça yüksek olduğunun altı çizildi. Ayrıca Lyon'un alternatif olarak listesine Ellyes Skhriri'yi aldığı da aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

OREL MANGALA KİMDİR?

18 Mart 1998'de Belçika'da doğan Orel Mangala, kariyerine Anderlecht'te başladı. Ardından Borussia Dortmund'un altyapısına geçen genç orta saha, 2017'de Stutgart'ın yolunu tuttu. 1 sezon Hamburg'a kiralanan Mangala, 2019'da döndüğü Stutgart'ta 3 sezondur forma giyiyor. Kongo asıllı genç futbolcu, Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da oynadı. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 de asist yapan Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe devre arasında bombayı patlatıyor! Kulüp başkanı resmen açıkladı…
Ünlü şarkıcı Berkay'a hakaret şoku: Bunlar namussuz ve ahlaksızlar! 26 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor