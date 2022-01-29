GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Orel Mangala transferinde Lyon rakip oldu!

Spor Toto Süper Lig 'in ilk devresinde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray 'da, ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aslan'ın hedeflerinden biri de Orel Mangala ...

Haberde orta sahada joker olarak kullanılabilen Mangala için Stutgart'ın 20 milyon euro'ya yakın bir bedel talep ettiği vurgulanırken bu rakamın Lyon için de oldukça yüksek olduğunun altı çizildi. Ayrıca Lyon'un alternatif olarak listesine Ellyes Skhriri'yi aldığı da aktarıldı.