GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

Orta alanda yaşanan büyük sorunu mutlaka çözmek isteyen Galatasaray 4 koldan operasyona başladı... Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar tam 4 futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, MLS ekibi Montreal'de forma giyen Victor Wanyama için resmi kiralama teklifini yaptı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Takvim'in haberine göre; Kenyalı futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray ayrıca yaklaşık 1 hafta önce transfer gündemine giren Orel Mangala'nın menajeriyle dün bir görüşme gerçekleştirdi. Stuttgart'ta forma giyen Belçikalı futbolcuyla ilgili pazarlıkların devam ettiği belirlendi.