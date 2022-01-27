Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Devre arasında takıma önemli transferler yapmak isteyen sarı kırmızılıların hedefinde 4 yıldız isim var. ABD'de oynayan Victor Wanyama'yı kiralamak isteyen Galatasaray, Orel Mangala'nın menajeriyle de dün görüşme yaptı. Gedson konusundaki pürüzleri çözmeye çalışan Cimbom'un Cheikhou Kouyate'yi istediği de öne sürülüyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

Orta alanda yaşanan büyük sorunu mutlaka çözmek isteyen Galatasaray 4 koldan operasyona başladı... Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar tam 4 futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, MLS ekibi Montreal'de forma giyen Victor Wanyama için resmi kiralama teklifini yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Takvim'in haberine göre; Kenyalı futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray ayrıca yaklaşık 1 hafta önce transfer gündemine giren Orel Mangala'nın menajeriyle dün bir görüşme gerçekleştirdi. Stuttgart'ta forma giyen Belçikalı futbolcuyla ilgili pazarlıkların devam ettiği belirlendi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

Sarı-Kırmızılılar en büyük transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda yaşanan pürüzleri ortadan kaldırmak için de çaba harcıyor. Portekiz basınına göre Benfica genç yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan transfer harekatı! Victor Wanyama, Orel Mangala, Gedson Fernandes ve Cheikhou Kouyate... (GS spor haberi)

OPSİYON SIKINTISI VAR

Ancak Benfica'nın zorunlu satın alma opsiyonu istediği, Galatasaray'ın ise buna karşı çıktığı öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması ve genç yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan İngiliz basını, Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile yakından ilgilendiğini yazdı. Sarı-Kırmızılılar'ın Kouyate'yi kiralamak için Premier Lig kulübü ile görüştüğü öne sürülüyor.

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