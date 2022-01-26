GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan kaleci hamlesi! Norberto Neto... (GS spor haberi)

Kalede yaşanan krizi milli aradan sonra oynanacak olan Alanyaspor maçına kadar bitirmek isteyen Galatasaray'da çok büyük bir hareketlilik var. Takvim'in derlediği habere göre şu anda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı kulübün gündemine giren son isim Norberto Neto oldu.





FORMA ŞANSI BULAMIYOR



Yönetimin Barcelona'da satış listesine koyulan Brezilyalı eldiven için düğmeye bastığı öğrenildi. Katalan kulübünün 2019 yılında 26 milyon Euro karşılığında Valencia'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Neto, Ter Stegen'in arkasında fazla forma şansı bulamadı. Piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen tecrübeli kalecinin takımdan ayrılma kararı aldığı ve teklif yapan kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu belirtildi.



