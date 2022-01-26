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GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan kaleci hamlesi! Norberto Neto... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci arayışı devam ediyor. Kaleci çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Barcelona'nın satış isltesine koyma kararı aldığı 32 yaşındaki Brezilyalı eldiven Norberto Neto için düğmeye bastı. Domenec Torrent de Katalan kulübüyle görüşme yaptı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan kaleci hamlesi! Norberto Neto... (GS spor haberi)

Kalede yaşanan krizi milli aradan sonra oynanacak olan Alanyaspor maçına kadar bitirmek isteyen Galatasaray'da çok büyük bir hareketlilik var. Takvim'in derlediği habere göre şu anda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı kulübün gündemine giren son isim Norberto Neto oldu.

GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan kaleci hamlesi! Norberto Neto... (GS spor haberi)

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Yönetimin Barcelona'da satış listesine koyulan Brezilyalı eldiven için düğmeye bastığı öğrenildi. Katalan kulübünün 2019 yılında 26 milyon Euro karşılığında Valencia'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Neto, Ter Stegen'in arkasında fazla forma şansı bulamadı. Piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen tecrübeli kalecinin takımdan ayrılma kararı aldığı ve teklif yapan kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan kaleci hamlesi! Norberto Neto... (GS spor haberi)

1 KEZ MILLI TAKIMDA OYNADI

Okan Kocuk'un geri dönmesi konusunda Giresunspor'u bir türlü ikna edemeyen, Marchesin'de yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar, Neto için oldukça ısrarcı. Teknik direktör Domenec Torrent'in de çok iyi ilişkileri olduğu Barcelona kulübü ile temas halinde olduğu ifade ediliyor. 1 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Neto bu sezon Katalan ekibinde 3 resmi maça çıktı ve 4 gol yedi.

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