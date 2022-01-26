GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Orel Mangala hamlesi! Görüşmeler sürüyor (GS spor haberi)

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine son olarak Stuttgart'ın ön liberosu Orel Mangala girdi. Geçen sezon Alman ekibiyle sözleşmesini 2024'e kadar uzatan Mangala'nın 20 milyon euro düzeyinde bir bedelle takımdan ayrılabileceği aktarılıyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan Stuttgart'ın, Belçikalı oyuncusunu devre arasında bırakmayı düşünmediği ancak Galatasaray'ın buna rağmen görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Mangala'nın Stuttgart küme düşerse bedelsiz ayrılma ihtimali olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın bu durumu koz olarak kullandığı gelen haberler arasında...



Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu transfer etmeden önce Damien Comolli'nin gözdesi olan Mangala Galatasaray'ın gündemine girdi.