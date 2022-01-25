Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'e verilen arada çoğu takım Antalya'ya giderken, Galatasaray Florya'da kalma kararı aldı. Trabzonspor maçının ardından pazartesi günü rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım günü izinli geçiriyor.

Çarşamba günü çift idmanla hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray, cuma günü 1. Lig ekibi Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki hazırlık maçı 28 Ocak Cuma günü oynanacak. Müsabakanın Galatasaray youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Öte yandan maç saati henüz netleşmezken, öğle saatlerinde oynanması bekleniyor.