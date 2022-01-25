Cyle Larin Cimbom’a

Ligde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray transfere yoğunlaşırken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le ilgilendiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi son olarak yıllık 1.5 milyon euro ücret önermiş ancak bu teklif Kanadalı futbolcu tarafından kabul görmemişti. Larin'in Beşiktaş'ın sözleşme uzatma önerisini geri çevirmesinin ardından transfer iddiaları artarken son olarak Galatasaray'ın menajeriyle görüştüğü ileri sürüldü.



2017-2018 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın Cenk'i Everton'a göndermesi sonrası Orlando City'den transfer ettiği Cyle Larin, ilk yarım sezonunda 4 lig maçında forma şansı buldu ve ligin son haftasında oynanan Sivasspor maçında hat-trick yaparak ligi 4 golle tamamladı.



2019-2020 sezonunda Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralanan Larin, Belçika'da forma giydiği 33 maçta 9 gol, 11 asistlik performansıyla müthiş bir grafik ortaya koydu ve Beşiktaş'a döndü. Bu sezon 25 maçta siyah- beyazlı formayı giyen başarılı futbolcu, 7 gol, 1 asistlik katkı yaptı