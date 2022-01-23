Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray - Trabzonspor CANLI İZLE📺

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Düşme hattına yaklaşan sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Lider konumda bulunan bordo mavililer ise mutlak galibiyet parolasıyla saha çıkacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 23 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

MAÇTAN NOTLAR

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.

G.Saray-Trabzonspor derbisinin VAR'ı açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.