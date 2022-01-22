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SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

Spor haberi... Süper Lig'de bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yüzler gülmüyor. Beklentilerin oldukça altında bir performans çizen Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırarak İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti ancak Torrent de çıktığı ilk 2 müsabakadan galibiyet alamazken Cimbom'un 3 puan hasreti 3 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı cephede bu hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisi çıkış maçı olarak görülürken hedef mutlak galibiyet. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:25
SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı puan kayıplarıyla 27 puanla 13. sırada olan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yaparak, kötü gidişata son vermek istiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde art arda aldığı kötü sonuçlarla ligin alt sıralarına gerileyen sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılarak puan cetvelinde yukarılara çıkmak istiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

Ligde geride kalan 22 müsabakada Galatasaray rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise 31 gol gördü. Aslan'ın şu anda -4 gol averajı bulunuyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

DOMENEC TORRENT'Lİ GALATASARAY 2 MAÇI DA KAYBETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı. Torrent ilk karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2, ikinci müsabakasında da Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

SON 11 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET
Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu 11 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk'ün forma giymesi beklenmiyor. Milli takımlarıyla Afrika Kupası'na giden Mustafa Muhammed ile Sofiane Feghouli, Trabzonspor karşılaşmasında olamayacak.

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