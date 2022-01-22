SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

DOMENEC TORRENT'Lİ GALATASARAY 2 MAÇI DA KAYBETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı. Torrent ilk karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2, ikinci müsabakasında da Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti.

SON 11 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.