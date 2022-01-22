SPOR HABERİ - Galatasaray çıkış arıyor! Trabzonspor derbisi...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı puan kayıplarıyla 27 puanla 13. sırada olan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yaparak, kötü gidişata son vermek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde art arda aldığı kötü sonuçlarla ligin alt sıralarına gerileyen sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılarak puan cetvelinde yukarılara çıkmak istiyor.
Ligde geride kalan 22 müsabakada Galatasaray rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise 31 gol gördü. Aslan'ın şu anda -4 gol averajı bulunuyor.