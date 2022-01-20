Galatasaray'da orta saha seferberliği! Listede 3 yıldız

Domenec Torrent'in raporu sonrası orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray 'da çalışmalar hız kazandı. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların Ross Barkley ve Amadou Diawara 'nın ardından Nampalys Mendy 'yi de listesine eklediği öğrenildi.

Leicester City formasını giyen Senegalli yıldız sezon başında da Galatasaray 'ın gündemine gelmişti. Ancak o dönem Fatih Terim'in olumsuz raporu sonrası Mendy 'den vazgeçilmişti. Leicester City'de fazla forma bulamayan Mendy'nin birkez daha menajeri aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi.

Yönetim yaşanan bu gelişmeyi Torrent'le paylaşırken, İspanyol hocanın vereceği raporun ardından son karar verilecek. Bu sezon Premier Lig'de hiç görev yapamayan Mendy, sadece lig kupasında 1 maçta 31 dakika sahada kalabildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Diawara ve Barkley konusunda da girişimlerine devam ediyor. Üç futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran yönetim bir yandan da transfer için kaynak arıyor.