Galatasaray’a el uzatmalıyız

Eskı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, "Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok" dedi. Yönetimi eleştirmek istemediğini belirten Albayrak, "Burak Başkan bir şeyler yapmak istiyor, elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir yerde bir şeyler eksik. Yönetime destek olmalıyız" diye konuştu.
Eskı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, "Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok" dedi. Yönetimi eleştirmek istemediğini belirten Albayrak, "Burak Başkan bir şeyler yapmak istiyor, elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir yerde bir şeyler eksik. Yönetime destek olmalıyız" diye konuştu.