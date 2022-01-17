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Kerem’den füze

Hafta arası idmanlarda frikik çalışan genç yıldız meyvesini Hatay maçında topladı. Harika gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Kerem’den füze
Cimbom'un bu sezonki belki de tek kazancı Kerem Aktürkoğlu... 23 yaşındaki futbolcu hafta arasında idman sonrasında frikik çalışırken videolarını paylaşmıştı. Dün Hatayspor mücadelesinde de ilk devrenin sonuna doğru kazanılan duran topta meşin yuvarlağın başına geçti. Çok iyi kavis verdiği top 90'dan ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 2-1 öne geçmesine rağmen ardından maçı tutamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem'in attığı frikik golünü dünyaca ünlü yıldız Messi'nin vuruşlarına benzettiler.
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