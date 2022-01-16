Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle istifası istenilen yönetici Işıtan Gün, özür diledi. Gün'le ilgili ilk paylaşım Başkan Burak Elmas'tan geldi. Elmas, Twitter'dan "Kabul etmemiz mümkün değil... Gereken açıklamayı kendisi yapacaktır" diye yazdı. Ardından da Gün, "On yıl önce sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için özür dilerim" ifadesini kullandı. Gün'ün özrü sosyal medyada yeterli bulunmadı.