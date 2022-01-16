Hatayspor - Galatasaray maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 27. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Patrick van Aanholt'un vuruşunu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Bu penaltının kaçmasıyla birlikte Galatasaray, bu sezon kullandığı 4. penaltının 3'ünden yararlanamamış oldu.

Galatasaray'da kullanılan 4 penaltıdan sadece 1'ini gol yapan isim Giresunspor'a karşı kullandığı vuruşla Alexandr Cicaldau oldu. Mbaye Diagne de aynı maçta penaltı kaçırmıştı.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon penaltı kaçıran bir diğer isim ise Mostafa Mohamed olmuştu. Mohamed, Beşiktaş maçında kullandığı penaltıda kaleci Ersin Destanoğlu'na takılmıştı.



İşte o pozisyon...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır