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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten itiraf! "8 haftadır..."

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Takımın başına getirilen Domenec Torrent ise flaş bir itirafta bulundu. İşte 59 yaşındaki çalıştırıcının sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 11:57
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten itiraf! "8 haftadır..."

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in tam 50 gün önce sarı-kırmızılıların gündemine geldiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten itiraf! "8 haftadır..."

FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI B PLANI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Domenec Torrent'i belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten itiraf! "8 haftadır..."

İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi. Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi.

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