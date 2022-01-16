GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten itiraf! "8 haftadır..."

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim 'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Domenec Torrent 'i belirledi.

İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi. Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi.