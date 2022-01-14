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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a iki isimden müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda izolasyon sürecini tamamlayan Taylan Antalyalı ile yaşadığı talihsiz kazanın ardından gözlerinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan Omar Elabdellaoui, takımla çalıştı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 14:58 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 15:13
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı müjdesi!

Galatasaray'a Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı'dan müjdeli haber geldi. İzolasyon sürecini atlatan Taylan'la, tedavisi tamamlanan Omar son antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

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