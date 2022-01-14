SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı müjdesi!

Galatasaray'a Omar Elabdellaoui ve Taylan Antalyalı'dan müjdeli haber geldi. İzolasyon sürecini atlatan Taylan'la, tedavisi tamamlanan Omar son antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.
Galatasaray'ın açıklaması şöyle:
İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.
İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı. pic.twitter.com/7AVo9ePclu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 14, 2022