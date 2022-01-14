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GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan yolcu! Sözleşmesi feshedilecek

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in ardından Arda Turan'a da veda etmeye hazırlandığı iddia edildi. Başkan Burak Elmas'ın deneyimli futbolcudan rahatsız olduğu ve biletini kestiği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan yolcu! Sözleşmesi feshedilecek

G.Saray'da Terim döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu kaptan Arda Turan'ın durumuydu... Başkan Burak Elmas, "Kaptan takımda kalacak" dese de planların çok farklı olduğu öne sürülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan yolcu! Sözleşmesi feshedilecek

Takvim'in haberine göre; Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan yolcu! Sözleşmesi feshedilecek

Ancak yönetimin taraftar tepkisinden de çekindiği ve bu nedenle yıldız futbolcunun Torrent'in raporu doğrultusunda gönderildiği şeklinde bir açıklama yapılmasının planlandığı iddia ediliyor.

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