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SON DAKİKA - Galatasaray'ın yeni hocası geliyor! İşte uçağın iniş saati

Spor haberi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile büyük oranda anlaşırken Torrent'i taşıyacak uçağın 18.30'da İstanbul'a ineceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 11:10
SON DAKİKA - Galatasaray'ın yeni hocası geliyor! İşte uçağın iniş saati

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Yeni Teknik Direktör belli oldu. Sarı kırmızılılar, uzun dönem Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek. Torrent'i taşıyacak uçak Barcelona'dan hareket edecek.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. 2018'de Pep'in yanından ayrılan ve ABD'de New York City'nin başına geçen Torrent, 2020 Temmuz'unda ise Flamengo'nun başına geçti ve buradaki görevinden 4 ay sonra ayrılmak durumunda kaldı.

İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana kulüp çalıştırmadı.

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