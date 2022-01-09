Işık’ı da kaybetti

Galatasaray, GZT Giresunspor karşısında 10 eksik futbolcuyla sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte koronavirüs izolasyon süreci devam eden Taylan, van Aanholt, Alpaslan ve Fatih, milli takıma giden Feghouli ve Mohamed, sakatlıkları bulunan Muslera ve Diagne ile cezalı Kerem ile Marcao kadroda yer almadı. Eksiklerin çok olması nedeniyle ilk 11'de şans bulan Işık Kaan Arslan büyük bir şanssızlık yaşadı. 16. dakikada Sergio'ya müdahale etmek isterken yerde kalan 20 yaşındaki oyuncu, maça dönse de 2 dakika sahada kalabildi. İlk kez 11'de yer alan Işık, hüzünlü bir şekilde kenara geldi.