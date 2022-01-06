GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Süper Lig'in ilk yarısında zirveden uzakta kalan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok isim bulunurken bunlardan en dikkat çekeni ise bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Jailson olmuştu.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Porto ve Galatasaray'dan teklif alan Jailson transfer kararını verdi.
Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesine dönmeye karar verdi.