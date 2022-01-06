GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Süper Lig'in ilk yarısında zirveden uzakta kalan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok isim bulunurken bunlardan en dikkat çekeni ise bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Jailson olmuştu.