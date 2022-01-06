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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu Jailson Çin ekibi Dalian'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Yıldız isim transfer tercihini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 08:06
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Süper Lig'in ilk yarısında zirveden uzakta kalan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok isim bulunurken bunlardan en dikkat çekeni ise bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Jailson olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Porto ve Galatasaray'dan teklif alan Jailson transfer kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesine dönmeye karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

PALMEIRAS DOĞRULADI

Palmeiras'la görüşmelerini sürdüren 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulübün futbol direktörü Anderson Barros, "Bir süredir takip ettiğimiz bir fırsattı. Danilo Barbosa'nın kiralık sözleşmesini yenileyemeyince Jailson'a yöneldik" ifadelerini kullanarak transferi doğruladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Kariyerine Gremio'da başlayan Jailson; Chapecoense ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra 2020 sezonunda Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği eski Fenerbahçeli Jailson tercihini yaptı!

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 3 gole imzasını atarken 1 de asist yapmıştı.

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