Cimbom Kuzeyi tarıyor

Sezon başında 11 oyuncu alan Galatasaray'ı yeni gelenler içinde en çok öne çıkan isim Victor Nelsson oldu. Bonservisine 7 milyon euro ödenen Danimarkalı stoper özellikle Avrupa'daki performansıyla değerini artırdı. Nelsson'daki gelişimi dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Kuzey ülkelerini mercek altına aldı.

Yönetim ile Fatih Terim arasındaki suların durulmasıyla kriz ortamı yerini transfere bıraktı. Kuzey ülkelerine öncelik veren Cimbom'un hedefinde sağ ve sol kanat oyuncuları Ola Solbakken ve Emil Konradsen Ceide var. Solbakken'in menajeri bir ay önce İstanbul'a davet edildi ve ilk görüşme gerçekleşti.

Galatasaray yönetimi, Ocak ayında oyuncu satışı yaptığı takdirde, gelen parayı Norveçli genç yeteneklere harcamayı planlıyor. Bu konuda Martin Linnes ve Johan Elmander'den destek alındığı, iki eski futbolcunun yönetim ve teknik direktör Fatih Terim ile sık sık görüştükleri ve rapor sundukları ifade edildi.