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Galatasaray'da corona virüsü şoku! 3 pozitif vaka...

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 20:07
Galatasaray'da corona virüsü şoku! 3 pozitif vaka...

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.

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