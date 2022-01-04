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TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

Spor haberi... Süper Lig'de ilk devrenin sonuna gelinirken perdeyi topladığı 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galasaray'da gündem transfer... Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla yollarını ayırma hazırlığında olan Sarı-Kırmızılılar'da performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Marcao için de teklifler gelmeye devam ediyor. Premier Lig devi Manchester United'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldızın satılması halinde ise Denayer ismi gündemde. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 13:35
TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddialı bir yarış sürdürmek için kadrosuna takviye yapma kararı alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın Marcao için transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

MARCAO'YA TALİP OLDULAR

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

ASTRONOMİK TEKLİF HAZIRLIĞI

Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon euroluk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

Manchester United'ın transfer etmek istediği Marcao'ya Avrupa'nın önde gelen takımlarının da talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli stopere özellikle Serie A takımlarının çok yakından ilgi duyduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

Galatasaray'ın sezon başında oynadığı Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayı takım arkadaşlarına kaptırmadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray'da 21 mücadelede forma şansı buldu. Marcao bu süreçte 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin euro olarak ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

CİMBOM'DA 3 KUPA KAZANDI

Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden bu yana başarılı bir performans gösteren Marcao bu süreçte 3 kupa kazandı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşayan Brezilyalı stoper taraftarın da sevgisini kazandı.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

G.SARAY 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Profesyonel futbolcuk kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, daha sonra kiralık olarak Atletico Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. Chaves tecrübeli savunmacının bonservisini 2018-2019 sezonu başında 900 bin euro karşılığında aldı. Galatasaray aynı sezonun devre arasında 4 milyon euro ödeyerek Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

ASLAN'IN B PLANI HAZIR!

Galatasaray'ın Marcao'nun olası ayrılığı durumunda Brezilyalı savunmacının alternatifini belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a transfer olması halinde Jason Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

LYON SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Jason Denayer'in kulübü Olympique Lyon'un tecrübeli savunmacıyı Ocak ayında satmaya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Marcao'yla yollarını ayırması halinde Fransız ekibinin kapısını çalacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

26 yaşındaki Belçikalı savunmacının Olympique Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray'da Marcao'nun satılması durumunda transfer hedefi haline gelecek olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterildi.

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