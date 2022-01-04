TRANSFER HABERİ: Marcao'ya Premier Lig'den kanca! İşte Galatasaray'ın B planı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddialı bir yarış sürdürmek için kadrosuna takviye yapma kararı alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın Marcao için transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı vurgulandı.
MARCAO'YA TALİP OLDULAR
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
ASTRONOMİK TEKLİF HAZIRLIĞI
Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon euroluk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.