Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor maçı hazırlıklarına 5 günlük izinin ardından başlayan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Sıkıntılı bir dönemden geçen sarı-kırmızılı ekipte Muslera, Mbaye Diagne ve Arda Turan'ın sakatlığı devam ediyor. Bu oyuncuların en az 1 ay daha takımda yer alması zor görünüyor.

Marcao ve Kerem sarı kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Bunun yanı sıra Feghouli ve Mohamed ise Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarına katılacak ve Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da tek teselli uzun süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey'in sakatlığının geçmiş olması...