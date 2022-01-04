Bayraktar ayrıldı

Teknik heyetten memnun olmayan Burak Elmas bir süre önce Florya'ya Terim'le uzun yıllar çalışmış Bülent Bayraktar'ın danışman olarak dönmesini sağladı. Elmas geçen hafta yaptığı görüşmede ise deneyimli hocaya ekibini değiştirmesini önerdi ancak olumlu dönüş alamadı.
Teknik heyetten memnun olmayan Burak Elmas bir süre önce Florya'ya Terim'le uzun yıllar çalışmış Bülent Bayraktar'ın danışman olarak dönmesini sağladı. Elmas geçen hafta yaptığı görüşmede ise deneyimli hocaya ekibini değiştirmesini önerdi ancak olumlu dönüş alamadı. Başkanın, Florya'da beklediği operasyonu hayata geçiremeyen Bayraktar da görevini bıraktı.