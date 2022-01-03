GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig'den geliyor! Aslan'ın gündemindeki isim Lo Celso

Sarı kırmızılıların Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi. Takvim'in İngiliz medyasından derlediği haberlere göre Aslan, Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 8 karşılaşmada forma giyen Lo Celso'nun gol ve asisti bulunmuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Londra ekibinde mutsuz olduğu ve devre arası takımdan ayrılmak istediği belirtildi.