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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmişti. Ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek olan sarı-kırmızılıların hedefinde Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Jailson'un olduğu iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 07:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Süper Lig'de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a penaltılar sonucu elenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'la ilgili Brezilya basınından dikkat çekici bir iddia geldi. UOL'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den ayrılarak Çin'e transfer olan Jailson'u istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisinin elinde olduğuna vurgu yapıldı. Tecrübeli ismin ilk rotasının Avrupa olacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Adı açıklanmayan bir Portekiz kulübünün de Jailson için nabız yokladığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Kariyerine Gremio'da başlayan Jailson; Chapecoense ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra 2020 sezonunda Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutmuştu. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 3 gole imzasını atarken 1 de asist yapmıştı.

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