GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Eski Fenerbahçeli Jailson...

Süper Lig'de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a penaltılar sonucu elenmişti.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'la ilgili Brezilya basınından dikkat çekici bir iddia geldi. UOL'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den ayrılarak Çin'e transfer olan Jailson'u istiyor.
Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisinin elinde olduğuna vurgu yapıldı. Tecrübeli ismin ilk rotasının Avrupa olacağı ifade edildi.